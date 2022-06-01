Выпускники харьковской школы станцевали вальс у разрушенного русскими солдатами заведения

В Харькове выпускники 11 класса школы №134 решили станцевать вальс на развалинах своего учебного заведения.

Об этом рассказывает Суспільне.

В школе шли ожесточенные бои с войсками россии, 27 февраля туда ворвалось около 30 оккупантов, однако их обезвредили Вооруженные силы Украины.

Выпускной танец 11-классники станцевали 5 июня, на него пришла треть класса, остальные учащиеся находятся за пределами Харькова.

Один из выпускников Глеб Опашнян рассказал, что его дом находится в 500 метрах от школы, поэтому разрушение он наблюдал своими глазами.

«Я услышал, что начали стрелять и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Я ощутил страх, осколок пролетел над моим домом и попал в дом соседей. То, что захватчики пали здесь – это для меня радостная новость. А сегодня выпускной и я радостный, я выпускаюсь из школы», – рассказал Глеб Опашнян.

Учительница географии 134 школы Елена Мосолова, чья дочь также выпускается из 11 класса в этом году, говорит, что последний вальс – это возможность хоть как-то компенсировать последний звонок для школьников.

«Последний звонок мы себе чуть-чуть не так представляли для своих детей, но случилось так, как случилось, и хочется какой-то праздник деткам. Я сюда каждый день прихожу, не отпускает» , – говорит Елена Мосолова.

Поздравить выпускников также пришли бойцы подразделения «Kraken», которые в бою освобождали школу.

Боец подразделения Константин Немичев рассказал, что в школе находился последний форпост оккупантов, которые пытались угрожать Харькову.