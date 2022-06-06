За неделю украинские хакеры атаковали 600 интернет-ресурсов россии

Украинская IT-армия продолжает противостоять российской агрессии в киберпространстве. С 30 мая по 5 июня были атакованы 600 онлайн-ресурсов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Под атакой оказались интернет-провайдеры, поэтому россиянам было сложно заплатить за интернет из-за атак на личные кабинеты их провайдеров.

Кроме того, под атакой были сотни региональных СМИ, которые распространяют кремлевскую пропаганду и поддерживают войну, развязанную владимиром путиным в Украине. Они «лежат» неделями.

IT-армия также взяла курс на атаку российских информационных систем, которые обеспечивают сбор, поиск, обработку и пересылку информации. Из-за атак россияне не могли воспользоваться информационными системами министерства труда и социальной защиты рф, жилищного строительства, о земле и недвижимости, семеноводства.

Напомним, как хакеры Anonymous взломали белорусские правительственные сайты.