Глава украинской разведки Буданов посетил фронтовой Северодонецк

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР МО в Северодонецке, Луганской области.

Об этом ГУР сообщили в своем Facebook.

«На сегодняшний день это «горячее» направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На некоторых участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города», - сказано в сообщении.

Также Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР МО Украины.

Напомним Глава ГУР Буданов сменил Верещук на должности главы координационного штаба по военнопленным.