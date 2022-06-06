UNICEF передал Николаевщине емкости для воды, санитарные наборы по уходу за больными и печенье для детей.

В Николаевскую область прибыл очередной гуманитарный груз от UNICEF — детского фонда ООН.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Специалисты организации учитывают потребности конкретных регионов и направляют помощь, которая действительно необходима гражданским жителям, пострадавшим от российской агрессии.

В этот раз в Николаевскую область поступили емкости для воды на 300 литров, специальные санитарные наборы по уходу за больными, а также печенье для детей.

Николаевская областная военная администрация выражает благодарность за всестороннюю помощь и надеется на дальнейшее сотрудничество с таким надежным международным партнером.