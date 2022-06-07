В Бельгии крыс научили искать людей, оказавшихся под завалами

В Бельгии ученые научили крыс спасать людей, оказавших под завалами.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на бельгийскую некоммерческую организацию APOPO.

Грызунов планируют запускать в зоны бедствия, чтобы они помогли найти выживших. Каждое животное оснащено небольшим рюкзаком с датчиками месторасположения и микрофонами, чтобы найденные люди могли общаться со спасателями. Кроме того, крыс научили реагировать на звуковые сигналы, чтобы те могли возвращаться в исходную точку. В ближайшее время животных отправят в Турцию для использования в полевых условиях, поскольку эта страна подвержена землетрясениям.

«Благодаря своему размеру крысы смогут проникнуть в небольшие пространства, чтобы добраться до жертв, погребенных под обломками», – считают ученые.

Они отмечают, что животные хорошо поддаются дрессировке и способны выжить в любых условиях.