В рф стали угрожать ядерным ударом Болгарии, Румынии и Черногории

Постоянно угрожающий Западу глава роскосмоса Дмитрий Рогозин оскорбил болгар, румынов и черногорцев, пригрозив им ядерным ударом за отказ пропустить в Сербию самолет с министром иностранных дел рф Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает «Лига.net».

Глава российского космического агентства написал:

«Вот чем хорош «Сармат»? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов».

Отметим, что Сармат – это российский стратегический ракетный комплекс. Официальные лица и институты перечисленных стран оставили угрозу без внимания. В Офисе Президента Украины отреагировали на такой выпад из Москвы в адрес Европы, удивившись, о какой «общей истории» россии и Черногории говорит Рогозин.

«Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать», – написал советник главы ОП Подоляк.

Напомним, что Лавров находится под евросанкциями из-за причастности к войне против Украины, а воздушное пространство ЕС для российских самолетов закрыто. Черногория и Северная Македония не входят в ЕС, но являются кандидатами на членство (как и Сербия, которая, однако, предпочитает сохранять тесные связи с Москвой).