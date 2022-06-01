Справку о месте жительства теперь можно получить на портале Дія

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине цифровизировали одну из самых популярных справок среди украинцев — справку о месте жительства.

Об этом он сообщил в Telegram .

По словам министра, выдержку уже можно получить на портале Дія всего за 1 мин.

Он также записал видео с указаниями, как быстро и удобно это работает.

«Электронный документ можно скачать на портале и сохранить на смартфоне или удобном для вас носителе, чтобы всегда иметь под рукой», - добавили в Минцифры.

Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Государственной миграционной службой при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемого правительством Швейцарии.

Также Федоров пообещал, что такую услугу скоро запустят и в приложении.