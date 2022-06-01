Английский язык может получить особый статус в Украине, - Шмыгаль

Английский может получить статус языка делового общения в Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Telegram.

По его словам, эту возможность обсудили на правительственном совещании.

«В настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. Английский сегодня используется в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины», - заявил он.

Также Шмыгаль добавил, что профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы.