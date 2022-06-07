Благотворительный фонд Олега Боза «Развитие Коблево» победил в национальном конкурсе

Благотворительный фонд «Развитие Коблево», ведущий свою деятельность на территории Коблевской громады Николаевской области во главе с его основателем Олегом Константиновичем Бозом, стал победителем национального конкурса «Благотворительная Украина-2021», заняв 2 призовое место в номинации «Местная благодетельность».

Об этом сообщает издание KoblevoNews.

Такой престижной наградой были отмечены благодетели и волонтеры, которые в 2021 году совершили немало важных благодетельных общественных дел для Украины. Этой наградой в номинации «бизнес» также были отмечены такие компании как «Група Нафтогаз» и «Vodafon Україна».

Несмотря на нелегкое для всех время, организаторы конкурса решили наградить и отметить лучших номинантов, объявив о победителях в онлайн режиме. Все заявки, поданные на конкурс, были тщательно обработаны Национальным экспертным советом.

Отметим, что БФ «Развитие Коблево» также активно продолжает свою деятельность и в нынешних реалиях вражеской агрессии, когда вся Украина сплотилась воедино с целью скорейшей победы над врагом. Представители фонда по главе с Олегом Бозом с первых дней военных действий на территории Украины организовали волонтерскую деятельность, поддерживая ВСУ Украины и местное гражданское население гуманитарной помощью, организацией логистики грузов, сбором финансовой помощи для военных и жителей местных громад.

- В приоритете у нашего фонда в мирные довоенные времена всегда были дети, пенсионеры и люди тех категорий, которые нуждаются в поддержке больше всего. Эта война внесла свои коррективы. С самых первых дней военных действий я понял, что поддержка и помощь необходима также и нашим защитникам, - рассказывает глава БФ «Развитие Коблево» Олег Боз.

Напомним, что фонд неоднократно за прошедшие 3 месяца войны доставлял гуманитарную помощь для территориальной обороны Николаевской области, а также оказывал помощь совместно с руководящим аппаратом местной администраций громады в виде продуктовых наборов для вынужденных переселенцев, проживающих на территории Коблевской громады.

- Помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается, особенно на сегодняшний день – это не просто позиция, а наша гражданская обязанность. Многие семьи были вынуждены покинуть свои родные дома, люди остались без работы, а некоторые и без крыши над головой. Мне приятно получить награду такого уровня, это стимулирует и далее действовать в направлении благотворительности, - отмечает Олег Боз.

Номинантов поздравили хорошо известные деятели, а именно митрополит Украинской греко-католической церкви, глава Филадельфийской архиепархии в США Борис Гудзяк, отметив, что на сегодняшний день Украина является эпицентром глобальных изменений, а благотворители и волонтеры показали, что желание протянуть руку помощи другому человеку в целом характеризует украинскую нацию как дружную и милосердную.

К поздравлениям победителей также присоединился президент Ассоциации благодетелей Украины Александр Максимчук, который отметил, что вопреки военному положению в стране, конкурс должен был состояться, а церемонию награждения было принято решение провести в онлайн формате, также отметив что украинские волонтеры и благодетели, как и весь украинский народ, показали свою стойкость и сплоченность.

Известно, что в скором времени будет запущен еще один проект «Ангелы победы», в котором будет отслеживаться героизм волонтеров и благодетелей с целью помогать пострадавшим коллегам и семьям погибших.

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