На самой высокой точке Северной Америки подняли флаг Украины

На самой высокой точке Северной Америки – Денали, 2 июня, в 18:00 по местному времени известный украинский альпинист, обладатель титула «Снежный барс», харьковчанин Евгений Старосельский поднял Флаг Украины в честь бойцов Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил.

Об этом сообщает Нацгвардия.

Денали (6190 м) – самая высокая вершина материка Северная Америка, самый северный и суровый шеститысячник планеты, расположенный у Северного полярного круга. Обычное восхождение занимает около трех недель, две из них – напряженная работа в зоне ледников, в условиях близких к экстремальным. Все грузы, в том числе и утилизированные отходы, необходимо переносить самостоятельно.

– От последнего лагеря на высоте 5300 м подъем на вершину занял 8,5 часов, вверх с момента прилета на ледник до вершины – 8 дней. А спуск вообще оказался скоростным: с высоты 5300 м в лагерь на 2200 м «убежали» за 21 час, преодолев расстояние в 13 миль с рюкзаком 35 кг за плечами, по дороге организовывали страховку, - рассказал Евгений.

Провести подъем и спуск в течение столь короткого времени для Евгения оказалось возможным в условиях полярного дня (здесь не темнеет), а также благодаря профессионализму, харьковской спортивной школе и упорному украинскому характеру.

– Мечтам суждено сбываться! Сильные духом всегда побеждают! И Украина обязательно победит! – передал привет гвардейцам с вершины Евгений Старосельский.

Евгений, его жена – известная харьковская телеведущая Юлия Старосельская, их сын Даниил уже много лет живут на Кипре и в Голландии. При этом с первых дней войны семья Старосельских и их друзья активно приобщились к помощи Национальной гвардии Украины.