Зеленская призвала мир не привыкать к войне в Украине, потому что так она никогда не закончится

Первая леди Елена Зеленская призвала мир и, в частности, Соединенные Штаты Америки не привыкать к войне россии против Украины, ведь если это произойдет, то война не закончится никогда.

Об этом супруга Президента заявила в интервью американскому телеканалу ABС, которое дала в Киеве, передает Офис Президента.

Разговор на 40 минут прервала воздушная тревога – этот эпизод тоже увидели американские зрители.

- Мне очень хочется, чтобы весь мир, и американцы тоже, не привыкали к этой войне. Да, от вас она далеко, долго длится, и от нее можно устать, но, пожалуйста, не привыкайте, потому что если все привыкнут, эта война не кончится никогда. Не привыкайте к боли. И когда вы начинаете думать, что для этой войны могут быть какие-то причины, значит, вы в зоне российской пропаганды. Будьте внимательны, слушайте правду, – сказала она.

Елена Зеленская также подчеркнула, что Украина не готова уступать свои территории в обмен на «мир», как предлагают некоторые российские и мировые политики.

- Мы не готовы уступать свои территории. Нельзя потерять свои территории и быть спокойными в дальнейшем. Агрессор не остановится на части нашей территории, не остановится, пока не уничтожит нас. Так что у нас нет выбора – мы должны бороться за свою независимость, - добавила Зеленская.

Первая леди убеждена, что украинцы устоят в этой войне. Но сейчас наши граждане переживают ужасающие трагедии.

– Есть дети, которые видели, как убивали родителей. Здесь, на Киевщине, например, есть мальчики, которые видели, как убили их маму, и сами должны были ее хоронить, - рассказала она.

По мнению супруги Президента, российские солдаты прибегают к разрушениям и насилию, ведь цель россии – «уничтожить все то, что делает нас украинцами и отличает от них».

Первая леди также рассказала о Национальной программе психологической помощи пострадавшим от войны гражданам, которая запускается по ее инициативе.

- Большая проблема, что украинцы не привыкли обращаться к психологу, поэтому нужна масштабная коммуникационная кампания, – убеждена она.

Кроме того, Елена Зеленская отметила большую роль украинских женщин в этой войне, которые каждая на своем месте делают все для победы: «Всегда была уверена, что украинские женщины – самые лучшие. И наконец-то мир увидит лицо украинской женщины».