Кабмин поддержал законопроект, которым предусмотрена легализация медицинского каннабиса

Правительство поддержало законопроект, который будет регулировать оборот конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Минздрав ожидает, что Верховная Рада поддержит его принятие, чтобы облегчить течение более 50 патологических состояний.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

«Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Этот законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней, в частности, онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны», - говорится в сообщении.

Как отмечается, принятие законопроекта позволит в дальнейшем имплементировать лучший опыт в сфере регулирования оборота препаратов на основе каннабиса.

Документом предусмотрено установление жесткого контроля за выращиванием, производством и реализацией препаратов, в частности: лицензирование хозяйственной деятельности по культивированию сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских целей; разрешение деятельности по культивированию сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских, промышленных целей, в научной и научно-технической деятельности. При этом должна производиться маркировка каждой партии и единицы фасованной продукции уникальным штрих-кодом. Предусмотрено также ведение электронного реестра учета перемещения сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских целей или производимых (изготовленных) из них лекарственных средств на всех этапах оборота. Отпуск лекарственных средств, изготовленных из сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских целей, будет производиться исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту.

Минздрав ожидает, что в дальнейшем Верховная Рада Украины поддержит проект закона, поскольку медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение. В частности, он облегчает течение более 50 патологических состояний. По предварительным выводам, медицинский каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Гантингтона и синдрома Туретта, заболеваний пищеварительного тракта, хронической боли невропатического происхождения.

В пресс-службе также отметили, что препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна.

По предварительным доказательствам, эффективным является использование лекарственных средств на основе медицинского каннабиса в случае психических патологий, возникающих вследствие употребления психоактивных веществ со стимулирующим действием на организм человека, а также для преодоления тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и нарушения сна.