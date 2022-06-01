Разблокирование морских торговых путей Украины РФ может использовать для нападения на Одессу, - Рафаэль Гороян

Несмотря на то, что вопрос продовольственной безопасности стал сейчас одной из самых актуальных тем, а Владимир Путин заявил о готовности разблокировать судоходство в Черном море, Украине нельзя идти по пути совместного разминирования акватории с государством-агрессором. Россия может использовать эти торговые пути для нападения на Одессу и дальнейшего захвата Юга Украины.

Такое мнение высказал собственник Группы Компаний «Прометей» Рафаэль Гороян изданию «Новое Время», передает пресс-служба ГК «Прометей».

В частности, руководитель ГК считает огромным риском, если Турция совместно с Россией будут проводить разминирование на территории Украины и сопровождать судна с зерном.

- Россияне будут принимать во всем этом участие и будут иметь доступ к определенной информации. Не напрягает ли тот факт, что Россия будет решать в Украине государственные вопросы, хоть и косвенно? — возмущен владелец «Прометея»

Рафаэль Гороян, в качестве одно из сценариев решения рассматривает наличие международной военно-морской группировки в Черном море без участия РФ, как государства-агрессора.

- Было бы очень хорошо, если бы на себя взяли [гарантии] такие авторитетные страны как Англия, Франция, Америка, Германия. Это статусные государства, у которых хорошая репутация, — подчеркивает собственник ГК «Прометей».

Украине нужны гарантии, что Россия не использует разминированные фарватеры, чтобы зайти десантными кораблями в Днестровский лиман или в соседние с Одессой порты Черноморск или Южный, подчеркивает Рафаэль Гороян.

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