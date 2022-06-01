В Херсоне только два директора школ из 60 согласились проводить учебный процесс по российским программам

Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было предъявлено требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое. Соответственно, им поручено провести собрание своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией.

Аналогичное собрание проведено с работниками Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Укрзалізниці. Представители оккупационной администрации сообщили, что деньги будут выплачиваться только работникам, которые пойдут на сотрудничество. При этом размер выплат будет вдвое меньше действующих зарплат Укрзализныци.

«Очевидно, что у оккупационной администрации Херсона нет достаточных финансовых ресурсов по обеспечению жизнедеятельности города в условиях оккупации. К тому же в ближайшей перспективе поступление этих финансовых ресурсов не планируется», - говорится в сообщении.

Также в городе продолжается продажа SIM-карт российских мобильных операторов. В настоящее время наблюдается существенный дефицит карт на рынке мобильных услуг. При продаже sim-карт продавцы фотографируют первую и вторую страницу паспорта граждан Украины.