Николаевский зоопарк открывается для посетителей

Николаевский зоопарк, который был закрыт с начала широкомасштабного вторжения россии в Украине, возобновляет свою работу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.

«В Николаевском зоопарке сегодня важные события и новости. Во-первых, мы с субботы 11 июня после трех месяцев открываемся для посетителей. Работать будем с 9:00 до 16:00, кассы до 15:00», - написал Топчий.

«Во-вторых, наши Динкар и Шанти опробовали бассейн после ремонта. Судя по всему, большой бассейн им понравился, и мы и они благодарны строителям за хорошую работу, тем более в военное время. Проектные и строительные работы после проведенного тендера зоопарк оплатил своими средствами и не потратил бюджетные деньги», - добавил он.

И в-третьих, рабочие по уходу за животными, принимавшие самое активное участие в сохранении, кормлении и уходе за коллекцией животных зоопарка, получили от мэра Александра Сенкевича грамоты и денежное поощрение, отметил Топчий.