Мэр Сенкевич напомнил жителям Николаева о необходимости сделать плановые прививки и против Covid-19

Николаевский городской голова Александр Сенкевич напомнил жителям Николаева о необходимости делать плановые прививки и прививки против Covid-19.

Об этом он написал в Telegram.

«Друзья, сегодня хотел бы вам напомнить о прививках. Пусть война станет вам дополнительным поводом позаботиться о своем здоровье. Наши медицинские учреждения работают в штатном режиме, потому и плановые прививки, и вакцинацию против коронавируса вы можете сделать без проблем», - написал Сенкевич.

По его словам, на сегодняшний день работает 12 пунктов прививки против Covid-19 на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города, а в организованные коллективы может выехать мобильная бригада. Во всех пунктах имеется вакцина CoronaVac, а в ЦПМСП №2, №3 и №6 также имеется вакцина Pfizer.

С 24 февраля в городе проведено 3 997 прививок против коронавируса.

Что касается плановых прививок, все необходимые для этого вакцины в Николаеве есть.