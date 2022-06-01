Кабмин начал подготовку к «самому сложному в истории Украины отопительному сезону»

Кабинет министров Украины создал Штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов во время военного положения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

– Этой весной нам все-таки удалось успешно провести самую сложную в истории государства посевную кампанию. Были полностью перестроены логистические маршруты страны. Теперь нужно готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой, — сказал глава правительства.

Как отметил Денис Шмигаль, возглавит штаб Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задачами штаба будут сбалансирование энергосистемы, проведение ремонтов, оперативное решение всех проблем, формирование необходимого уровня коммуникаций между всеми задействованными уровнями. По словам Премьер-министра, в штаб будут привлечены представители местных властей, теплопоставщиков, регулятора и государственной компании «Нафтогаз».

Денис Шмигаль отметил, что специалисты уже провели первые расчеты, чтобы понять, сколько нужно газа, угля и какие ремонтные работы необходимо провести.

- Убытки энергетической инфраструктуры и энергетиков уже достигли десятков миллиардов гривен. В этих условиях правительство делает все, чтобы этой зимой все украинцы были со светом и теплом. Ремонты и модернизация оборудования и сетей — это сейчас ключевая задача, которую должны совместно сделать Правительство, местные власти и бизнес, — подчеркнул Глава Правительства.

Премьер-министр сообщил, что ремонтные работы уже начались там, где это возможно. Министерство развития общин и территорий ответственно за реализацию проектов восстановления.