С начала полномасштабного вторжения рф в Украине родилось более 50 тысяч детей. Для увеличения шансов выживания преждевременно родившихся детей, международные партнеры предоставили Украине инкубаторы с бесперебойным питанием. Проект с поставками «спасательных капсул» реализовали и в Николаевской области.

О проекте написала Первая леди Украины Елена Зеленская у себя в социальных сетях.

«Первый ребенок этой войны родился во второй день вторжения в киевском метро. Я тогда писала о ней. Под бомбами это казалось чудом, но можно представить, как рисковали и мама и ребенок в небольничных условиях. С тех пор у нас более 50 тысяч таких маленьких чудес. И почти всегда это был риск, потому что даже во многих больницах стало опасно – из-за вражеских обстрелов, отсутствия воды и электричества», - написала Зеленская.

Она рассказала, что в перинатальные центры ряда областей поставили «спасательные капсулы».

«Для поддержания жизнедеятельности малышей, которые родились преждевременно, существуют инкубаторы с бесперебойным питанием. Фактически это спасательная капсула для малышей – с контролем температуры, влажности и шума. В нем могут жить и расти даже малыши весом до 1500 граммов! Еще три таких устройства прибыли в Украину, клинические больницы Харьковской и Запорожской областей и Сумской областной клинический перинатальный центр. Всего в рамках сотрудничества с международными партнерами в перинатальных центрах Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областей появилось уже семь таких «спасательных капсул», - рассказала Зеленская.

Как добавила Первая леди Украины, очередную партию аппаратов ожидают в следующем месяце.