«4200 порций в сутки»: Стало известно, где в Николаеве World Central Kitchen будет выдавать горячие обеды

Стали известны адреса, по которым Международная гуманитарная организация World Central Kitchen будет выдавать горячие обеды переселенцам, пожилым людям, членам многодетных семей и другим жителям города, нуждающимся в помощи. Об этом сообщила глава патронатной службы Николаевской ОВ Александра Кукуруза в Facebook. «Подытожила информацию по проекту World Central Kitchen в Николаеве и выдаю обещанную конкретику. Будет работать эта мобильная кухня ежедневно для обслуживания нужд таких категорий граждан, как переселенцы, пожилые люди, члены многодетных семей и другие жители города, нуждающиеся в помощи», - написала Кукуруза.

Она добавила, что для удобства людей, многие точки раздачи горячих обедов будут пересекаться с локациями Красного Креста. График раздачи еды можно будет увидеть на стенде у самого фудтрака на улице Соборной.

Адреса точек раздачи: Микрорайон Северный, конечная остановка маршрутных такси. Примерно 300 порций.

Соляные, остановка Школьная, возле АТБ. Примерно 300 порций.

Варваровка, парк возле церкви. Примерно 300 порций.

ул. Большая Морская-Обсерваторная (водолечебница), возле пункта раздачи воды. Примерно 300 порций.

Лески, магазин «Океан». Примерно 400 порций.

Намыв, магазин АТБ. Примерно 400 порций.

ул. Садовая, гостиница «Николаев». Примерно 400 порций.

ул. Декабристов-Сенна. Примерно 400 порций.

ул. 9-я Военная, 23, возле пункта раздачи воды. Примерно 200 порций.

Концертный зал «Юность». Примерно 400 порций.

13-я Линия, кинотеатр «Космос». Примерно 200 порций.

Корабельный район, универсам, возле райадминистрации. Примерно 300 порций.

Корабельный район, ДК «Металлург» Примерно 300 порций.

«В общем, около 4200 порций в сутки. Команда проекта уже сформирована. В ней работают местные повара одного из николаевских заведений питания, которое с начала войны занималось волонтерской деятельностью в сфере приготовления обедов », - рассказала Кукуруза.

Также она объяснила, почему для размещения кухни выбрали Николаев.

Первоначально фуд-трак планировалось установить в Мариуполе, куда сейчас невозможно попасть. Николаев был выбран потому, что именно сюда поехали многие беженцы с оккупированных территорий всего юга страны, а наши рестораны, работающие на волонтерских началах, не могут покрыть необходимость обеспечения обедами такого количества людей » .