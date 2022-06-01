Украине нужны действенные гарантии безопасности: МИД прокомментировал переговоры Турции и россии по разблокированию украинских портов

Украина отмечает необходимость действенных гарантий безопасности для восстановления судоходства, которые должны быть предоставлены путем поставки оружия для защиты побережья и привлечения сил третьих стран для патрулирования акватории Черного моря.

Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса и в настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.

«Учитывая недавний ракетный удар России по зерновому терминалу в Николаеве, не можем исключать планов России воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства», - подчеркивается в заявлении.

Министерство отметило, что такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине соответствующего оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря.

Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что ценит усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов, отметив в то же время, что пока нет договоренностей по этому вопросу между Украиной, Турцией и россией.

«При этом подчеркиваем, что решение должно приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты», - акцентировал МИД.

Кроме того, министерство обратило внимание на то, что Украина уже начала поставки зерна на мировой рынок грузовиками, железной дорогой и речным транспортом, но комплексно решить этот вопрос, подчеркнули дипломаты, можно только разблокировав украинские порты.

МИД также призвал всех заинтересованных партнеров вместе с Украиной сосредоточить усилия на поиске сбалансированного решения, которое снимет российскую блокаду с портов и будет предусматривать четкие гарантии безопасности для украинского черноморского побережья и соответствующих гуманитарных коридоров.

Напомним, что Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты во избежание мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», ​​чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.