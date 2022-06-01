Украине нужны действенные гарантии безопасности: МИД прокомментировал переговоры Турции и россии по разблокированию украинских портов

Украина отмечает необходимость действенных гарантий безопасности для восстановления судоходства, которые должны быть предоставлены путем поставки оружия для защиты побережья и привлечения сил третьих стран для патрулирования акватории Черного моря.
Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
МИД отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса и в настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.
«Учитывая недавний ракетный удар России по зерновому терминалу в Николаеве, не можем исключать планов России воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства», - подчеркивается в заявлении.
Министерство отметило, что такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине соответствующего оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря.
Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что ценит усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов, отметив в то же время, что пока нет договоренностей по этому вопросу между Украиной, Турцией и россией.
«При этом подчеркиваем, что решение должно приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты», - акцентировал МИД.
Кроме того, министерство обратило внимание на то, что Украина уже начала поставки зерна на мировой рынок грузовиками, железной дорогой и речным транспортом, но комплексно решить этот вопрос, подчеркнули дипломаты, можно только разблокировав украинские порты.
МИД также призвал всех заинтересованных партнеров вместе с Украиной сосредоточить усилия на поиске сбалансированного решения, которое снимет российскую блокаду с портов и будет предусматривать четкие гарантии безопасности для украинского черноморского побережья и соответствующих гуманитарных коридоров.
Напомним, что Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты во избежание мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.