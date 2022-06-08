Германия поможет внести Одессу в список ЮНЕСКО по ускоренной процедуре

Германия поддержит внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко после встречи с министершей по культуре и медиа Германии Клаудией Рот.

Немецкий политик прибыл в Одессу с двухдневным визитом.

«Министр заверила в том, что Германия поддержит внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Министерство планирует представить досье на ускоренное включение в список ЮНЕСКО уже в июле. данный момент вместе с мэрией Одессы мы готовим досье и надеемся на скорую процедуру, которая, по сути, станет прецедентом», – рассказал Ткаченко.

Также в ходе визита удалось договориться: об усилении санкций в отношении России в направлении противодействия дезинформации и о выделении средств на диджилизацию и сохранение культурного наследия Украины, а также на реставрацию Одесской областной филармонии.