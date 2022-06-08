В Минздраве считают, что после войны психологическая поддержка понадобится 15 миллионам украинцев

В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что в результате войны психологической поддержки будут нуждаться около 15 миллионов украинцев.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.

При этом около 3-4 миллионов человек нужно будет назначать медикаментозное лечение.

«С каждым днем количество людей, которые ощущают последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ждет ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье», – отмечает министр.

Виктор Ляшко рассказал, какие могут быть последствия влияния войны на психику украинцев.

В частности:

- психические расстройства оказывают негативное влияние на распространение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артритов, астмы, онкологии ;

- психические расстройства ухудшают результаты лечения хронических болезней и увеличивают смертность от онкологических болезней ;

- более 50% (в 4 раза чаще других) лиц с психическими расстройствами имеют также расстройства сна, часто приводящие к болезням органов дыхания;

- люди с психическими расстройствами более подвержены курению, тяжелее бросают и в среднем курят больше;

- в целом обращение к врачам, внимание к собственному здоровью и периодичность прохождения рутинных обследований падает при наличии психических болезней, что приводит к поздней диагностике болезней и меньшей успешности их лечения;

- риск смерти от рака при наличии депрессивных расстройств возрастает на 50% , а от сердечных – на 67% ;

- у людей с ПТСР наиболее распространены гипертония, стенокардия, тахикардия, другие заболевания сердца, язва желудка, гастрит и артрит; - ПТСР часто побуждает к рисковому поведению, что приводит к злоупотреблению алкоголем, наркотиками и т.п.; - при тяжелых пережитых травмах отдельные риски могут наступать на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции.

В Минздраве отмечают, что после войны по меньшей мере каждый 5 человек будет иметь негативные последствия для психического здоровья.