Более 50% от общего количества билбордов в Николаеве снесли и направили на нужды армии

В Николаеве сначала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины снесли около 300 билбордов, которые направляют на нужды армии. Работа в этом направлении продолжается.
Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.
«Мы – работаем! Сейчас город очищен от около 300 билбордов. Их убрано около 50% от общего количества в Николаеве. И работа будет продолжаться! Все, что демонтировано – стало противотанковыми ежами, конструкциями для блинджаей или насыпей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что половина мужчин-работников департамента вместе с директором департамента Андреем Ермолаевым стали в ряды ВСУ и защищают спокойствие горожан. Другая половина сейчас работает с двойной нагрузкой, чтобы отсутствие коллег не влияло на работу департамента.
«Так что общими усилиями мы обязательно победим! Спасибо нашим военным и ждем скорого возвращения, чтобы снова работать вместе!» - сообщает пресс-служба Департамента.