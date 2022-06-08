Нидерландский благотворительный фонд передал Николаевщине реанимобиль для младенцев

Нидерландский благотворительный фонд Zeilen van Vrijheid передал Николаевской областной клинической больнице реанимобиль для младенцев.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.

Сообщается, что это уже седьмой автомобиль скорой помощи, направленный фондом Zeilen van Vrijheid в Николаев. Однако этот реанимобиль является особенным, ведь предназначен для реанимации новорожденных.

«Хочу от имени всех жителей Николаевской области поблагодарить представителей фонда Zeilen van Vrijheid за работу и желание помочь нашему региону. Также спасибо каждому, кто приобщается к сбору средств и поддерживает украинцев», - сказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В целом, Фонд уже отправил 75 «скорых» в разные регионы Украины.

Напомним, Николаевская областная детская больница получила реанимобиль, который доставили из Швеции.