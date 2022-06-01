АО «Николаевгаз» планирует кардинальную перестройку газовых сетей

АО «Николаевгаз» планирует перестройку газовых сетей региона по европейским стандартам после завершения боевых действий. Пока же все усилия газовщиков направлены на удержание системы в рабочем состоянии и постоянное восстановление.

Об этом говорится в сообщении компании.

С начала боевых действий специалистами АО «Николаевгаз» устранены более 4000 повреждений на сетях. Кроме того, газовики продолжают выполнять мероприятия по модернизации сетей. Так, продолжается работа по установке КДРД, уже установлено 345, и проводится работа по замене и поверке счетчиков газа – установлен 181 новый прибор учета. Несмотря на продолжающиеся боевые действия АО «Николаевгаз» также газифицировало объект аграрной сферы.

«Начиная с 2019 года, компания РГК взяла курс на полную замену советских технологий в газораспределении. Сейчас у нас есть оборудование высокого уровня качества от европейских и североамериканских поставщиков. Три собственных завода, логистические маршруты позволяют нам работать над заменой оборудования, восстановлением сетей после артиллерийских обстрелов и ударов на территории города и области, - отметила председатель правления АО «Николаевгаз» Татьяна Бузовская. – Мы планируем произвести замену всего устаревшего газового оборудования в области после завершения боевых действий».

Такой шаг необходим, в первую очередь, из-за безопасности потребителей. Ведь газопроводы и газовое оборудование подвергались воздействию взрывных волн, осколков. Главной целью компании АО «Николаевгаз», работающей под брендом РГК, является безопасность потребителей и развитие газораспределительной системы.

За период 2020-2021 года было заменено 39 устаревших ШГРП и 1061 КДРД. На 2022 год было запланировано заменить 33 ШГРП и 1264 КДРД, но война внесла свои коррективы, и мы перестроились на нужды военного времени.