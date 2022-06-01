Хакеры взломали российскую радиостанцию и включили Гимн Украины и другие антивоенные песни

Неизвестные хакеры сломали российскую радиостанцию «КоммерсантЪ FM».

Об этом сообщили на сайте станции.

Сначала в эфире звучало «Еще не умерла Украина» (...) , а затем – антивоенная песня лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского «Нам не нужна война», которого в россии начали преследовать за позицию против вторжения.

Также прозвучала песня «Ой у лузі червона калина» в исполнении лидера группы Бумбокс Андрея Хливнюка.

Напомним, через неделю украинские хакеры атаковали 600 интернет-ресурсов россии.