Николаев получил от Красного Креста пять новых водовозок

Николаев получил пять новых водовозок от Международного Комитета Красного Креста в Украине.

Об этом сообщил в Facebook мэр Николаева Александр Сенкевич.

После оформления всех необходимых документов водовозки запустят в работу.

«Благодарю наших партнеров за поддержку Николаева. Хочу отметить, что Красный Крест активно помогает нашему городу в решении проблемы с водоснабжением. Эта организация поставляет питьевую воду для наших жителей, помогает закупать реагенты для очистки воды. Также недавно мы получили около 150 емкостей, размещенных в школах, детских садах, больницах и других коммунальных заведениях. Там живущие рядом люди каждый день набирают очищенную воду», - рассказал Сенкевич.