В Николаеве полицейские позаботились о детях своих коллег – спецназовцев, погибших в боях с оккупантами

В Николаеве полицейские батальона особого назначения «Тавр» (бывшее спецподразделение «Николаев») посетили семьи погибших коллег, защищавших наш город от вражеского вторжения россии.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Дети получили подарки от руководства Главного управления Нацполиции в области. Шестилетнему сыну Юрия Кравченко коллеги отца подарили гаджет, с помощью которого мальчик сможет готовиться к школе и играть в развивающие игры, а также сладости. Трехлетнему сыну Ярослава Лукьяненко полицейские передали игрушки и другую помощь семье.

Напомним, что 26 февраля, защищая наш город от вражеских войск, бойцы роты полиции особого назначения «Николаев» вместе с коллегами и военными проявили исключительный героизм и храбрость. Во время боев погибли двое спецназовцев – лейтенант Юрий Кравченко и капитан Ярослав Лукьяненко.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил мужество и героизм николаевских полицейских государственными наградами – орденами «За мужество» ІІІ степени.