В Украине запретили выходить на лодках в Черное море, Дунай и Днепр

В Украине во время военного положения запрещено передвижение маломерных плавсредств (лодки, яхты, гидроциклы) на водоемах.

Об этом сообщили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Ограничения касаются не всей Украины, но основных рек и Черного моря. Областными военными администрациями установлен дополнительный запрет на передвижение маломерных плавсредств на каскаде Днепровских водохранилищ (Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское, Днепровское и Каховское) на весь период военного положения.

В то же время Государственная пограничная служба на такой же период установила запрет на передвижение маломерных плавсредств в Черном море, Днестровском, Будацком лиманах, реках Дунай и Днепр (в пределах Черниговской области).