«Юг Украины объединился против российского агрессора», - доброволец о защите Николаевщины

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09.06.2022 07:07

Доброволец Национальной гвардии Хантер, который защищает Николаевщину, рассказал о своей мотивации и задачах, которые выполняет на Юге Украины.

Об этом сообщили в МВД.

В начале войны гвардеец пошел добровольцем защищать Украину.

- Пришел со своими вещами и поехал с группой в Николаев. Наша задача в том, чтобы защищать стратегически важные объекты. Коллектив просто суперовый, - говорит Хантер.

Он отметил, что вражеские обстрелы, которым оккупанты подвергают мирные города и села, сплотили население против агрессора.

- Весь Юг Украины, Николаевщина, другие города объединились. Я вас уверяю, что все очень серьезно укреплено, подготовлено морально, физически и тактически. До последнего, пока последняя сволочь кацапская не будет изгнана, расслабляться нельзя, - сказал нацгвардеец.

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