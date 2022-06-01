«Юг Украины объединился против российского агрессора», - доброволец о защите Николаевщины

Доброволец Национальной гвардии Хантер, который защищает Николаевщину, рассказал о своей мотивации и задачах, которые выполняет на Юге Украины.

Об этом сообщили в МВД.

В начале войны гвардеец пошел добровольцем защищать Украину.

- Пришел со своими вещами и поехал с группой в Николаев. Наша задача в том, чтобы защищать стратегически важные объекты. Коллектив просто суперовый, - говорит Хантер.

Он отметил, что вражеские обстрелы, которым оккупанты подвергают мирные города и села, сплотили население против агрессора.