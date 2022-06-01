Известный актер и рестлер проведал украинского подростка, которого спасли из Мариуполя

Американский актер и рестлер Джон Сина проведал в Нидерландах беженца из Мариуполя – своего фаната, подростка Мишу.

Об этом сообщает «Трибуна».

Миша Рогожин – подросток с синдромом Дауна, чей дом в Мариуполе был уничтожен оккупантами. Во время одной из многочисленных бомбардировок города Миша перенес паническую атаку. И чтобы убедить сына покинуть окруженный город и поддерживать особого ребенка на всем пути к безопасности, его мать придумала историю, что они отправляются на встречу с кумиром Миши – легендой реслинга и актером Джоном Синой.

27 мая в The Wall Street Journal вышла статья о Мише и Лиане. Это история о смелом мальчике и его смелой маме, в которой много внимания уделялось именно выдуманной истории о Джоне Сина. Все стены в комнате Миши были увешаны постерами с Джоном. А на одном из блокпостов россияне отобрали у семьи планшет, где Миша хранил фотографии и видео с Джоном.

Миша вместе с мамой Лианой нашли убежище в нидерландском городе Гейзени. Но мальчик был очень расстроен, что после всего путешествия они так и не встретили Сину. Миша отказывался выходить из своей спальни и постоянно прятал голову в подушку и плакал. Но история закончилась настоящим хэппи-эндом. Статью в WSJ прочитал Джон Сина и лично решил встретиться со своим фанатом – для этого он прилетел в Нидерланды.

.@JohnCena meets Misha, a teen who fled Ukraine after his home was destroyed. To motivate Misha on their journey to safety, his mother told him they were on their way to find Cena. pic.twitter.com/0Aeab4GkPZ — WWE (@WWE) June 7, 2022

Важно уточнить, что Миша не говорит. По словам его мамы – день встречи с Джоном – стал первым днем ​​с начала войны, когда у Миши на лице появилась улыбка. Джон подарил ему множество сувениров, среди которых даже был чемпионский пояс WWE.