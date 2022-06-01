«Воду мы хлорируем десятикратно»: Областные и городские власти опровергли фейки о холере в Николаеве

Заместитель главы Николаевской ОВА Юрий Гранатуров развенчал фейк о якобы распространении холеры в Николаеве.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

В социальных сетях активно распространяется ложная информация про якобы надвигающуюся эпидемию холеры. При этом делается ссылка на Николаевскую городскую больницу скорой медицинской помощи и якобы главного врача заведения. При этом БСМП не отвечает за инфекционную ситуацию, а главным врачом учреждения является Александр Демьянов.

По словам Гранатурова информация о холере не соответствует действительности и призвана только для одного – посеять дополнительную панику и сделать людей менее уверенными в том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Николаеве под контролем.

- Завтра в первой половине дня я организую пресс-конференцию с главным государственным санитарным врачом Николаевской области Владимиром Клочко, начальником управления здравоохранения Николаевской ОВА Максимом Безносенко и специалистами-инфекционистами, которые объяснят людям, что все то, что сейчас появляется в сетях, для того, чтобы посеять панику, не соответствует действительности. Ждите завтра официальную информацию и не распространяйте фейки, - добавил Юрий Гранатуров.

Также фейк опроверг и мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в социальных сетях.

- Каждый год летом наши больницы готовятся, переводятся в режим вспышки любых инфекционных кишечных заболеваний. Они просто готовятся. На сегодняшний день нет ни одного зарегистрированного случая холеры в Николаевской области. Воду мы хлорируем десятикратно, - говорит Сенкевич.

При этом он призвал кипятить питьевую воду, которую горожане набирают в точках раздачи или в автоматах по продаже воды.