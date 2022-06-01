«Верьте в наших Воинов!»: нардеп Копытин вместе с коллегами побывал в Северодонецке

Николаевский народный депутат от «Слуги народа» Игорь Копытин заявил, что Северодонецк не будут сдавать и ВСУ продолжают бои за город.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Копытин побывал в Северодонецке вместе с коллегами по Комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Федором Вениславским и Игорем Герасименко, руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и заместителем руководителя Офиса Президента Украины Романом Машовцом.

«Северодонецк – это не квартира в аренду, чтобы вести разговоры «сдадут или не сдадут?». Во время рабочей поездки в Северодонецк и Лисичанск мы собственными глазами увидели, как в город, в буквальном смысле, летит все имеющееся оружие врага, и как идут ожесточенные уличные бои. Также посетили химический завод «Азот», который обстреливается врагом. Врагом, совершенно не осознающим масштабы катастрофических последствий, к которым могут привести эти обстрелы. Ситуация сложная, но контролируемая».