«Верьте в наших Воинов!»: нардеп Копытин вместе с коллегами побывал в Северодонецке

Николаевский народный депутат от «Слуги народа» Игорь Копытин заявил, что Северодонецк не будут сдавать и ВСУ продолжают бои за город.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Копытин побывал в Северодонецке вместе с коллегами по Комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Федором Вениславским и Игорем Герасименко, руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и заместителем руководителя Офиса Президента Украины Романом Машовцом.
«Северодонецк – это не квартира в аренду, чтобы вести разговоры «сдадут или не сдадут?». Во время рабочей поездки в Северодонецк и Лисичанск мы собственными глазами увидели, как в город, в буквальном смысле, летит все имеющееся оружие врага, и как идут ожесточенные уличные бои. Также посетили химический завод «Азот», который обстреливается врагом. Врагом, совершенно не осознающим масштабы катастрофических последствий, к которым могут привести эти обстрелы. Ситуация сложная, но контролируемая».
«Относительно тактических маневров нашей армии хочу заметить: маневры – это неотъемлемая составляющая ведения любого боя. Поэтому мой совет всем, кто склонен к панике или распространению слухов на тему «все пропало» – верьте в наших Воинов! Мы благодарны нашим героическим бойцам, которые делают все возможное, а чаще даже невозможное для того, чтобы разрушить планы врага и очистить от него страну. В то же время, мы обращаемся к нашим западным партнерам с просьбой ускорить поставки тяжелого вооружения. Ведь именно оно поможет эффективно выполнять боевые задачи и не терять самое главное – человеческие жизни», - написал Копытин.