Латвия продлила меры по поддержке украинских беженцев до конца этого года

Латвийское правительство на внеочередном заседании 8 июня согласовало продолжение поддержки граждан Украины, прибывших в Латвию.

Об этом сообщает портал Delfi .

На повестке дня заседания правительства было два нормативных акта – поправки к Закону «О поддержке гражданских жителей Украины» и новые правила Кабинета министров по обеспечению первичной поддержки жителей Украины.

Поправки предусматривают, во-первых, что такая первичная поддержка как размещение украинских беженцев будет предоставляться сроком до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. Во-вторых, поправки к закону свидетельствуют, что физические и юридические лица также смогут получать компенсацию за проживание гражданских лиц в Украине на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность для украинских беженцев, которые не смогут найти жилье, получать поддержку в размещении также после 120-дневного периода, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Поскольку в июне у многих беженцев истекает срок получения первичной поддержки, необходимо внести ясность в то, какая ситуация будет дальше.

При этом право получать помощь в размещении будет у всех украинских беженцев независимо от того, в какой период после 24 февраля 2022 года они прибыли в Латвию. В свою очередь, питание гражданам Украины, которые обратились за ним с 25 мая, будет предоставляться сроком до 30 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Предполагается, что на эти меры поддержки понадобится 7,87 миллиона евро из государственного бюджета в этом году и 964 900 евро в следующем году. Львиная доля средств – около 5,76 миллионов евро – из этой суммы предназначена для обеспечения беженцев жильем.

По информации МВД, с начала войны в Украине в Латвии зарегистрировано около 32 000 мирных беженцев, почти 26 000 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство.

Напомним, ранее в Латвии операторы продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев.