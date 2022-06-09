В Николаеве за прошедшие сутки выявили 5 случаев коронавируса, еще 13 в области

На территории Николаевской области продолжают фиксировать случаи заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки выявленно 18 случаев.

Об этом сообщила начальница управления охраны здоровья Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

— За прошедшие сутки у нас заболело коронавирусом 5 николаевцев, а по области 13 человек. У нас работают коронавирусные стационары, если есть необходимость, то пациентов мы обследуем, предоставляем лечение амбулаторно и стационарно. Кислородом и медикаментами учреждения здравоохранения обеспечены, - сообщила она.