Гуманитарный штаб Домбровской получил помощь от Черновцов и Чехии

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская напомнила, что ее гуманитарный штаб продолжает свою работу.

Об этом она написала в Telegram.

По ее словам, штаб получил из Черновцов очередной гуманитарный груз: игрушки, лекарства и детское питание. Татьяна Домбровская поблагодарила благотворительную организацию «Тихий Лев» и Леонида Половинского за помощь.

«Волонтеры из Чехии передали в гуманитарный штаб воду и детское питание. Также у нас еще можно получить молоко для детей (1 литр на ребенка)», - добавила она.

Гуманитарный штаб находится в городе Николаев, улица Шнеерсона, 39. Работает ежедневно с 10:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.

Чтобы получить помощь с собой, нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и, если есть, документ многодетной семьи, подтверждающий инвалидность или статус одинокой матери.