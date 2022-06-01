До 15 июня украинцы могут голосовать за лучший эскиз к марке «Доброго вечора, ми з України!»

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, что сегодня, 9 июня, стартует голосование за лучший эскиз к почтовой марке «Доброго вечора, ми з України!».

Об этом он сообщил в Telegram.

Голосование будет проводиться с 9 по 15 июня. Проголосовать не выходя из дома можно в приложении «Дія» или в социальных сетях Укрпочты: facebook и Instagram. Надо выбрать один из пяти эскизов. И уже в июле ждут новый почтовый выпуск.

«Результаты голосования сообщу 14 июня. Ну и хочу напомнить, что это первая народная почтовая марка, где тематику и эскиз будут выбирать украинцы. К нам поступило около 1500 эскизов, счастливый, что в Украине так много талантливых художников, некоторых из них отметил для дальнейшего сотрудничества и об этом впоследствии, когда победим», - сообщил Смилянский.

Напомним, почти 230 тысяч украинцев в Действии решили, что темой третьей военной марки будет «Доброго вечора, ми з України!».