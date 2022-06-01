Из Украины заграницу выехали 26 тысяч учителей, часть из них работает дистанционно

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что 26 тысяч украинских учителей переехали за границу из-за войны.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- У нас 26 тысяч учителей выехали за границу на сегодняшний день, но они все задействованы в образовательном процессе, - сказал глава министерства.

По словам министра, часть уехавших учителей задействованы как волонтеры в образовательном процессе в странах пребывания (субботние школы, образовательные хабы), а часть работает в дистанционном формате в рамках украинской образовательной системы.