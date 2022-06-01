Черкасские аграрии передали пикапы для николаевских морпехов

Черкасские аграрии передали пикапы для военнослужащих 36-й ОБрМП.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Шесть автомобилей передали черкасские аграрии из Всеукраинской Аграрной Рады во главе с главой общества Андреем Дикуном при содействии председателя Черкасской облгосадминистрации Игоря Табурца и командующего командованием логистики ВМС ВСУ контр-адмирала Игоря Ступницкого

Как отметил контр-адмирал Игорь Ступицкий, обеспечение необходимыми материально-техническими средствами подразделений морской пехоты, выполняющих боевые задания, является приоритетным направлением логистики ВМС.

Полученные автомобили будут работать в подразделении, непосредственно выполняющем специальные операции по уничтожению оккупантов на Южнобужском направлении, отметил подполковник Виктор Сикоза.