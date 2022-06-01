Решение об открытии школ будут принимать местные власти, в зависимости от ситуации, - министр образования

Решение об офлайн или онлайн-формате образовательного процесса в новом учебном году будут принимать учредители школ.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире программы «Завтрак с 1+1», пишет сайт «Освіта».

По его словам, все будет зависеть только от территориальной ситуации.