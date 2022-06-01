Решение об открытии школ будут принимать местные власти, в зависимости от ситуации, - министр образования

Решение об офлайн или онлайн-формате образовательного процесса в новом учебном году будут принимать учредители школ.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире программы «Завтрак с 1+1», пишет сайт «Освіта».
По его словам, все будет зависеть только от территориальной ситуации.
- Учитывая то, что у Министерства образования нет прямого менеджмента на школы, принимать решения по офлайн или онлайн-формату все-таки будут учредители, местные органы, руководители объединенных громад, мэрии городов, военные администрации. И только при наличии обеспечения безопасности для участников образовательного процесса может быть формат офлайн, – сказал Шкарлет.