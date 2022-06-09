Николаев не включили в число городов, где выпускники могут сдать Национальный мультипредметный тест

Николаев не включили в число городов, где можно сдать Национальный мультипредметный тест.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Вместо ЗНО в этом году выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). На основе информации от областных военных администраций Министерство образования и науки утвердило перечень населенных пунктов Украины, где будут развернуты экзаменационные центры. Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 20 областях Украины и Киеве.