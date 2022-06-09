Николаев не включили в число городов, где выпускники могут сдать Национальный мультипредметный тест

Николаев не включили в число городов, где можно сдать Национальный мультипредметный тест.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Вместо ЗНО в этом году выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). На основе информации от областных военных администраций Министерство образования и науки утвердило перечень населенных пунктов Украины, где будут развернуты экзаменационные центры. Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 20 областях Украины и Киеве.
«Из-за ситуации в Николаеве нашего города в этом перечне нет. Если ситуация с безопасностью улучшится, перечень населенных пунктов будет расширен, и с 21 июня по 7 июля включительно участники НМТ смогут изменить выбор населенного пункта. Участники, которые не смогут добраться до мест проведения основной сессии НМТ, имеют право подать заявки для участия в дополнительной или специальной сессиях тестирования», - рассказал Сенкевич.