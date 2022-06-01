«Мы вместе приближаем победу, есть единство нашего коллектива»: В николаевском художественном театре рассказали, как работают в условиях войны

Коллектив Николаевского художественного академического русского драматического театра рассказал о том, как театр работает в условиях войны.

Об этом сообщают в Николаевской областной военной администрации.

На сегодняшний день театр не приглашает людей на представления, но делает выездные выступления, особенно для переселенцев. Директор театра Артем Свистун отметил, что театр реализовывает патриотическую программу «Все будет Украина».

— Мы как творческий фронт, каждый день, начиная с первых дней войны россии против Украины, поддерживаем наших парней, которые пошли служить, наших девочек-волонтеров, которые начали шить балаклавы, бафы. И театр начал творческую, концертную деятельность. Мы показываем для деток-переселенцев сказки, а для взрослых патриотическую программу «Все будет Украина» и мы возобновляем новый проект, новые концертные программы. Мы возобновляем международную связь с театрами Грузии, Болгарии, - рассказал Свистун.

Некоторые члены коллектива временно живут в Болгарии, с которой у театра заключен творческий меморандум. Цеха же продолжают работать.

— Частично наш коллектив эвакуированный в Болгарию, в Габрово – уехали наши мамы с детками. Был подписан творческий меморандум. Но продолжают работать цеха. Мы поддерживаем наших ветеранов, дополнительно благодарим наших волонтеров. Но мы должны выступать. Мы, начиная с марта, апреля, мая, мы делаем эти выступления, чтоб идти к людям. Да, мы находимся в прифронтовом Николаеве. Мы вместе приближаем победу, и есть единство нашего коллектива, - отметил директор театра.

По завершению войны, по словам Свистуна, театр будет другим – откроется летняя площадка, обновится программа, а в названии заведения уже никогда не будет слова «русский».

— Эта наша гражданская позиция. Мы понимаем, что 24 февраля закончилась история русского театра в нашем городе. Поэтому мы должны показать наше стремление к целостности нашего государства, нашего художественного театра. И в этом году у нас празднование – 100 лет художественному театру «Шахтерка Донбасса». Есть представления, которые пойдут уже в историю и не будут возвращены, есть и новые представления, мы приготовили четыре новых представления, будут проданы билеты, но это будет, когда будет мирное небо, - отметил директор театра.

Также он сообщил, что в этом году будет празднование 300 лет Григорию Сковороде, главный режиссер театра Евгений Курман готовит авторскую программу в декабре.

Художник-постановщик Алена Рикусова, в свою очередь, отметила, что сегодня у цехов огромный объем работы – оформление для костюмов шьется вручную.

— Объем работы огромный, потому что все пуговицы, все оформление на костюмах пришивается вручную. Опять же, изготовление париков по нашим новым технологиям без волос, чисто театральные бутафорские техники. Ручная работа. Объемы работы большие. Конечно, цехам сложно. Есть всегда определенные риски, но мы все живем в этом городе, прифронтовая зона, очень страшно. Нас всех спасает то, что мы занимаемся любимым делом. Мы создаем себе этот мир творчества, создаем целый мир, в который мы уходим от этих ужасов. Это помогает, - отметила Рикусова.

Однако работа помогает отвлекаться от войны и отвлекать зрителей.

— Мы понимаем, что это нужно нашему зрителю, нужно нашему городу. Когда ты делаешь что-то с душой, ты отдаешь эту красоту в жизнь, в мир, в город. Люди это чувствуют, они хотят приходить, это видеть. Это лекарство для душ людей. Делаем все, что можем, - добавила сотрудница театра.

Из-за недостатка материалов, художники используют нетрадиционный подход – к примеру, для оформления костюмов сотрудники применяют скорлупу от фисташек, крышки из-под бутылок с йогуртами и так далее.

Ранее сообщалось о том, как живет Николаевский укрдрам в условиях военного времени.