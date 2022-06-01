В Николаеве с 11 июня продолжат выдавать хлеб населению

Начиная с субботы, 11 июня, в Николаеве продолжается выдача хлеба населению.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Кроме того, начиная со вторника, 14 июня, за счет увеличения финансирования донорами ООН по программе WFP, более чем в 1,5 раза будет увеличено количество точек раздачи в городе.
Полный список точек распространения хлеба и консервов в Николаевском горсовете пообещали предоставить дополнительно.
«Приятной новостью является также возможность приобщения к действию программы в таких территориальных общинах как – Баштанская, Новобугская, Березниговатская, Широковская и Радсадовская», – говорится в сообщении.