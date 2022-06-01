В Николаеве с 11 июня продолжат выдавать хлеб населению

Начиная с субботы, 11 июня, в Николаеве продолжается выдача хлеба населению.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Кроме того, начиная со вторника, 14 июня, за счет увеличения финансирования донорами ООН по программе WFP, более чем в 1,5 раза будет увеличено количество точек раздачи в городе.

Полный список точек распространения хлеба и консервов в Николаевском горсовете пообещали предоставить дополнительно.