В николаевской «Могилянке» показали одну из белок, которые поселились на территории университета

В Черноморском национальном университете имени Петра Могилы показали фото поселившихся на территории университета белок.

Сообщение опубликовано на официальном сайте университета.

«В пятницу, 10 июня, сотрудников Черноморского национального университета имени Петра Могилы ждали пушистые друзья – белочки. Они посетили внутренний двор университета после утреннего дождя, чувствуя себя свободно и безопасно, ведь знают, что им всегда рады», - говорится в сообщении.

«По мифологическим представлениям, белка связана с понятием света, потому что, подобно лучам солнца, она так же быстро прыгает по веткам деревьев. Издавна считается, что талисман с изображением белки помогает в семейной жизни и наталкивает на принятие правильных решений в любой сфере общественной жизни. Уже не первый раз можно увидеть, как наши меньшие друзья дружат со студентами и преподавателями», - добавили в университете.