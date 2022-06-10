В Николаев из Нидерландов отправили несколько десятков медицинских кроватей – нужна финпомощь на их перевозку

На следующей неделе в Украину прибудут 36 медицинских кроватей, которые для Николаева передал голландский волонтер Боб Воуда (Bob Wouda), однако для транспортировки их до Николаева нужно не менее 50 тысяч гривен.

Об этом в Facebook сообщил Михаил Трофанюк, которые ранее неединожды занимался доставкой кроватей в Николаев.

«Благодаря усилиям друга Украины Bob Wouda на следующей неделе мы ожидаем прибытие во Львов 36 медицинских функциональных кроватей. Следующая задача - доставить их в Николаев для размещения согласно плану распределения. Для этого нужна фура, стоимость найма которой составит не менее 50 тысяч гривен. Сегодня я открыл в ПриватБанке волонтерский счёт, предназначенный для оплаты транспортных услуг этой миссии. Отчёт о поступивших средствах и по расходам будет опубликован здесь и предоставлен банку», - написал Трофанюк.

Реквизиты для оплаты:

ПриватБанк 4149499994222543

Назначение платежа: «перевозка медицинских кроватей в Николаев».