Советника главы НАК «Нафтогаз-Украины» уволили после покупки Bentley за полмиллиона долларов

Советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Диденко уволен из компании после публикации информации о покупке Bentley Bentayga 2022 года выпуска, стоимостью в $500 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Олег Диденко уволен из НАК «Нафтогаз Украины». Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников», – говорится в сообщении.

Накануне народный депутат Алексей Кучеренко опубликовал в Facebook информацию о покупке Диденко дорогого автомобиля в конце мая.

Диденко стал советником главы Нафтогаза вскоре после того, как Юрий Витренко занял пост председателя правления компании. До этого Диденко шесть лет возглавлял дочернюю компанию Нафтогаза – Газ Украины.