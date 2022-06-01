Николаевец Крутоголов рассказал, что «Дизель шоу» покинули российский актер Никишин и белоруска Грицук

Никишин и Писаренко Художественный руководитель «Дизель шоу» Егор Крутоголов сообщил, что коллектив продолжит сотрудничество далеко не со всеми актерами и юмористами из россии и беларуси.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

До полномасштабной войны в составе команды работали россияне Сергей Писаренко, чей дом пострадал от оккупантов, и Евгений Никишин, а также белорусы Дмитрий Танкович, Евгений Сморигин и Мария Грицук. Крутоголов убежден, что его коллеги по цеху никогда не имели имперских взглядов. В частности, Писаренко остается в команде.

- Ніколи вони не мали якихось імперських поглядів на Україну та українців… Сергій сказав, що він залишиться в Україні, що він був і залишається актором Дизель Студіо. Мені дуже приємно. Подивимося, чи ми готові до цього…, - рассказал в интервью «Зірковому шляху» худрук «Дизель шоу».

В отличии от Писаренко, Евгений Никишин вернулся в россию. Грицук и Танкович

- А Женя зараз все-таки в росії, у нього там сім'я, батьки, діти… Він там, я думаю, йому теж по-своєму важко. Не можу зараз сказати, як далі буде, війна триває, - добавил Крутоголов.

Белорусская часть команды также распалась. Мария Грицук вернулась на родину. В то же время Сморигин и Танкович являются украинцами и поддерживают страну.