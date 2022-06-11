У Telegram появится платная премиум-версия – нынешние функции останутся бесплатными

Мессенджер Telegram введет платную версию, которая будет доступна по подписке.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он заявил, что Telegram хочет расширить возможности чатов, мультимедиа и загрузки файлов.

«Проблема здесь в том, что если бы мы сняли все ограничения для всех, наши расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми. Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получить больше, сохранив наши существующие функции бесплатными – это сделать эти повышенные ограничения платной опцией. Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium – план подписки, который позволит любому получить дополнительные функции, скорость и ресурсы», - сообщил Дуров.

По его словам, все существующие функции остаются бесплатными, и появится множество новых бесплатных функций. Также Дуров намекнул, что из мессенджера могут убрать рекламу.