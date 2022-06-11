Зеленский заявил, что отменить запрет на выезд мужчин заграницу можно будет после войны

Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию «Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев». Он отметил, что отменить запрет на выезд можно будет после окончания войны.

Об этом свидетельствует реакция главы государства под самой петицией, набравшей более 27 тысяч подписей на сайте президента.

Эта петиция набрала нужное количество голосов еще в конце мая. Автор обращения к президенту Украины предлагал отдать при мобилизации приоритет добровольцам, а для остальных - открыть границы.

Зеленский поблагодарил как создателя петиции, так и тех, кто за нее проголосовал. Он отметил, что это один из вариантов взаимодействия власти, а также общества.

«Украинцы действительно, согласно Конституции Украины, могут свободно покидать ее пределы. Но сейчас в стране введено военное положение, которое и является исключением из закона. И отменить эти ограничения можно будет лишь по завершении действия военного положения в нашем государстве», - подчеркнул президент.

В то же время он обратил внимание на вопрос приоритета призыва добровольцев. Зеленский отметил, что за это отвечает Кабинет Министров Украины. Поэтому он и обратился к премьер-министру Дениса Шмыгаля с просьбой о доработке предложений, которые озвучил автор петиции.

Отдельно:

- соблюдение конституционных прав украинцев;

- предотвращение и выявление коррупции.

Что касается последнего пункта, то речь идет как о работе сотрудников пограничных пунктов пропуска, так и центров комплектования и социальной поддержки.

Зеленский пообещал, что позже сообщит о результатах рассмотрения вопросов, поднятых в петиции.

Напомним, ранее Арестович сообщил, что в Украине планируют смягчить запрет на выезд мужчин за границу.

Шмыгаль же заявил, что на период войны мужчин не будут выпускать заграницу

Также напомним, что в Раду внесли законопроект о наказании за незаконный выезд призывников и военнослужащих заграницу во время войны.

Арахамия заявлял, что «Слуги народа» не поддержат наказание для мужчин, которые не вернулись воевать.