«Двигаемся дальше!»: В «МрійДій» подвели итоги за три месяца своей деятельности

Николаевское объединение бизнесменов «МрійДій» отчиталось о результатах своей работы за последние три месяца, в течение которых продолжается полномасштабное вторжение России в Украину.
Соответствующее сообщение объединения опубликовано в Telegram.
Ежедневно в «МрійДій» работает 65 волонтеров и 4 гуманитарных склада: продукты питания, медикаменты, бытовые товары и детские товары.
«Нас не спонсирует государство. Помощь поступает от небезразличных людей, фондов и гуманитарных складов», - говорится в сообщении.
За это время объединение получило 13 392 626 гривен. Потратили: 12 615 826 грн на авто для ВСУ, военную технику, продукты, средства гигиены и горючее.
Получили 347 тонн гуманитарной помощи, из которых было выдано 302 тонны.
Передали в ВСУ:
- 5 авто;
- 14 дронов;
- 28 тепловизоров;
- 12 цифровых биноклей;
- 148 раций;
– 15 бронежилетов.
Выполнили:
- 7007 заявок на продукты;
- 1682 заявок на медикаменты;
- 2346 заявок для детей;
- 346 заявок на военную амуницию.
Общее количество человек - 24 946.
Помогли:
– 31 населенному пункту;
- 5 больницам.
В первый месяц войны, благодаря кафе и ресторанам, ежедневно готовили и развозили около 2000 порций пищи для военных.
За это время мы подружились с замечательными людьми и фондами, поэтому хотим поблагодарить за поддержку:
- Фонду «Nova Ukraine»; @novaukraine
- фонду «Человек в беде»;
- Фонду EED (European Endowment for Democracy);
- Благотворительной Организации «GREEN CHERNOBYL»;
- Благотворительной Организации «Blue Yellow Ukraine»;
- Благотворительной Организации «LifeLine Ukraine»;
- Vienas K Foundation;
– ООО «Кернел-Трейд»;
- CEO Club Ukraine @ceoclubukraine
Двигаемся дальше! Вперед к победе!