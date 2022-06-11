«Двигаемся дальше!»: В «МрійДій» подвели итоги за три месяца своей деятельности

Николаевское объединение бизнесменов «МрійДій» отчиталось о результатах своей работы за последние три месяца, в течение которых продолжается полномасштабное вторжение России в Украину.

Соответствующее сообщение объединения опубликовано в Telegram.

Ежедневно в «МрійДій» работает 65 волонтеров и 4 гуманитарных склада: продукты питания, медикаменты, бытовые товары и детские товары.

«Нас не спонсирует государство. Помощь поступает от небезразличных людей, фондов и гуманитарных складов», - говорится в сообщении.

За это время объединение получило 13 392 626 гривен. Потратили: 12 615 826 грн на авто для ВСУ, военную технику, продукты, средства гигиены и горючее.

Получили 347 тонн гуманитарной помощи, из которых было выдано 302 тонны.

Передали в ВСУ:

- 5 авто;

- 14 дронов;

- 28 тепловизоров;

- 12 цифровых биноклей;

- 148 раций;

– 15 бронежилетов.

Выполнили:

- 7007 заявок на продукты;

- 1682 заявок на медикаменты;

- 2346 заявок для детей;

- 346 заявок на военную амуницию.

Общее количество человек - 24 946.

Помогли:

– 31 населенному пункту;

- 5 больницам.

В первый месяц войны, благодаря кафе и ресторанам, ежедневно готовили и развозили около 2000 порций пищи для военных.

За это время мы подружились с замечательными людьми и фондами, поэтому хотим поблагодарить за поддержку:

- Фонду «Nova Ukraine»; @novaukraine

- фонду «Человек в беде»;

- Фонду EED (European Endowment for Democracy);

- Благотворительной Организации «GREEN CHERNOBYL»;

- Благотворительной Организации «Blue Yellow Ukraine»;

- Благотворительной Организации «LifeLine Ukraine»;

- Vienas K Foundation;

– ООО «Кернел-Трейд»;

- CEO Club Ukraine @ceoclubukraine

Двигаемся дальше! Вперед к победе!